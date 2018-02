Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen starten in Potsdam

Potsdam (AFP) - Für die 2,3 Millionen Angestellten der Kommunen und des Bundes starten am Montag die Tarifverhandlungen. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) und der kommunale Arbeitgeberpräsident Thomas Böhle kommen am Nachmittag mit den Verhandlungsführern der Gewerkschaften des öffentlichen Diensts in Potsdam zusammen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der Deutsche Beamtenbund, GEW und GdP fordern sechs Prozent mehr Lohn.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) © AFP

Durch weitere Nebenforderungen summiert sich die Forderung nach Verdi-Angaben auf sieben Prozent und eine Gesamtsumme von sechs Milliarden Euro. Bund und Kommunen weisen die Forderung ungeachtet sprudelnder Steuereinnahmen als überzogen zurück. Die zweite Tarifrunde findet Mitte März, die dritte Runde Mitte April statt.