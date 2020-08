Drei Migranten vor Treff der rechten Szene angegriffen

Tatverdächtige nach fremdenfeindlichem Angriff von Erfurt wieder auf freiem Fuß

Erfurt (AFP) - Nach dem Angriff auf drei Migranten am Samstag in Erfurt sind die vorübergehend festgenommenen Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler gehen weiter von einem fremdenfeindlichen Motiv aus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die zwölf Festgenommenen seien weiterhin tatverdächtig, es gebe aber keinen Haftgrund.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Bei dem Angriff wurde den Angaben zufolge einer der aus Guinea stammenden Männer schwer, ein weiterer leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die drei Männer waren in der Nacht zu Samstag zu einem polizeibekannten Ort der rechten Szene gezogen und dort sofort verbal und dann auch tätlich von gut zehn Männern attackiert worden.