Anhaltende Massenproteste gegen Auslieferungsgesetz

Tausende Demonstranten halten Nachtwache in Hongkong ab

Hongkong (AFP) - Am späten Dienstagabend haben sich die ersten Demonstranten zu Protesten gegen das geplante Auslieferungsgesetz in Hongkong versammelt. Rund 2000 überwiegend junge Menschen trafen zu einer nächtlichen Mahnwache vor dem Parlament ein. Einige trugen Zelte und Vorräte bei sich. Die Zahl der Polizisten vor Ort wurde erhöht, viele waren mit Schutzausrüstung ausgestattet.

Demonstranten vor dem Parlament in Hongkong © AFP

Am Mittwoch wird das Stadtparlament in Hongkong in zweiter und dritter Lesung über einen Gesetzentwurf der pro-chinesischen Führung beraten, der Auslieferungen künftig auch an das chinesische Festland ermöglichen würde. Oppositionsgruppen haben daher für Mittwoch Proteste vor dem Parlamentsgebäude angekündigt. Die endgültige Abstimmung über das Gesetzesvorhaben wird voraussichtlich am 20. Juni stattfinden.

Bisher hatte Hongkong von Auslieferungen an das chinesische Festland Abstand genommen, weil das chinesische Justizsystem wenig transparent und die Verhängung der Todesstrafe weit verbreitet ist. Kritiker befürchten, künftig könnten auch Dissidenten und Kritiker Chinas ausgeliefert werden. Gegen das geplante Gesetz hatten am Sonntag in Hongkong hunderttausende Menschen demonstriert. Es war die größte Demonstration seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997.