Demonstranten aus ganz Europa in französischer Stadt versammelt

Tausende Kurden demonstrieren in Straßburg für Freilassung von PKK-Chef Öcalan

Straßburg (AFP) - Tausende Kurden haben am Samstag in Straßburg für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan und für kurdische Autonomie demonstriert. Die aus ganz Europa angereisten Demonstranten marschierten durch die Straßen der französischen Stadt, schwenkten kurdische Fahnen und hielten Porträts Öcalans hoch. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer mit 11.000 an, die Organisatoren sprachen von 25.000 bis 30.000 Teilnehmern.

Demonstration von Kurden in Straßburg © AFP

Die Kurdendemonstration wird seit der Inhaftierung Öcalans 1999 jedes Jahr in Straßburg veranstaltet. In der Stadt sind außer dem Europäischen Parlament auch der Europarat sowie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ansässig.

In diesem Jahr fand der Protestmarsch vor dem Hintergrund der türkischen Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien statt. Ankara sieht die Kurdenmiliz als syrischen Zweig der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an und hatte im Januar eine Militäroffensive in der Region Afrin gestartet.