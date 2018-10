Maas nennt vierjähriges Bestehen des Bündnisses "traurigen Tag"

Tausende Menschen demonstrieren in Dresden gegen Pegida

Dresden (AFP) - In Dresden haben am Sonntag mehrere tausend Menschen gegen das islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bündnis demonstriert. Zu seinem vierjährigen Bestehen rief auch Pegida zu einer Kundgebung in der sächsischen Landeshauptstadt auf. Laut Polizei gab es zunächst keine Zwischenfälle.

Von Pegida mitorganisierte Demonstration in Chemnitz © AFP

Zu der Gegendemonstration hatte ein breites Bündnis aufgerufen. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) war in Dresden dabei. An der Demonstration beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter mehrere tausend Menschen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bezeichnete das vierjährige Bestehen von Pegida als "traurigen Tag für unser Land". Es sei aber kein Tag, "die Hände in den Schoß zu legen", schrieb Maas im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es sei "super", dass die Menschen in Dresden gegen Pegida demonstrierten.

Zu der Pegida-Veranstaltung hatte auch der Gründer der Gruppe, Lutz Bachmann, mit aufgerufen. Für größeres Aufsehen sorgte Pegida zuletzt in Chemnitz, wo die Gruppe gemeinsam mit der AfD nach dem mutmaßlich von einem Asylbewerber verantworteten Tod eines jungen Mannes demonstrierte.