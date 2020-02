Steinmeier warnt vor politischer Vereinnahmung

Tausende Menschen erinnern an die Zerstörung Dresdens vor 75 Jahren

Dresden (AFP) - Gedenken und Mahnung in Dresden: 75 Jahre nach der Zerstörung der Stadt haben am Donnerstag Bürger und Politiker an die Opfer erinnert und zugleich ein Zeichen für Frieden und Weltoffenheit gesetzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Kulturpalast an alle Demokraten, sich neuem Antisemitismus und Geschichtsverfälschern entschieden zu widersetzen. Er warnte zugleich vor einer politischen Istrumentalisierung der Bombenopfer.

Menschenkette in Dresden © AFP

Bei den Luftangriffen alliierter Bomber auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 waren bis zu 25.000 Menschen getötet worden. Die Altstadt wurde fast völlig zerstört, berühmte Bauten wie Zwinger und Frauenkirche brannten aus.

Steinmeier erinnerte daran, dass nicht nur Dresden, sondern auch viele andere Städte in Deutschland und Europa Bombardements erlebten. "Wenn wir heute an die Geschichte des Bombenkrieges in unserem Land erinnern, dann erinnern wir an beides: an das Leid der Menschen in deutschen Städten und an das Leid, das Deutsche anderen zugefügt haben", sagte Steinmeier laut Redetext. "Wir vergessen die deutsche Schuld nicht."

Er wandte sich ausdrücklich gegen eine politische Instrumentalisierung des Gedenkens. Viel zu oft und viel zu lange sei die Geschichte der Luftangriffe auf Dresden ideologisch vereinnahmt worden, erst von den Nationalsozialisten, dann vom SED-Regime. "Und auch in diesem Gedenkjahr müssen wir erleben, wie politische Kräfte die Geschichte manipulieren, umdeuten und als Waffe missbrauchen wollen", warnte Steinmeier. Weder dürfe deutsches Unrecht kleingeredet, noch dürfe das Leid der Bombenopfer bagatellisiert werden.

Mit deutlichen Worte rief der Bundespräsident zum Widerstand gegen Angriffe auf die Demokratie auf. "Wir erleben, wie auch in unserem Land Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit das öffentliche Leben wieder zu vergiften beginnen, wie Rechtsstaat und demokratische Institutionen verächtlich gemacht und ihre Repräsentanten beleidigt und angegriffen werden." Es reiche nicht, wenn Demokraten sich angewidert abwendeten. "Nichts davon darf in unserem Land unwidersprochen bleiben", forderte Steinmeier.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betonte: "Wir alle tragen Verantwortung für unsere Demokratie und ein friedliches Miteinander." Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) rief dazu auf, nicht zuzulassen, "dass Dresden erneut zerstört wird". Zerstörung beginne dort, wo Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihres Glaubens angegriffen würden.

Am frühen Abend wollten sich tausende Menschen zu einer Menschenkette um die Altstadt zusammenschließen, um zu erinnern und gleichzeitig gegen Hass und Gewalt zu demonstrieren. Auch Steinmeier wollte sich in die Menschenkette einreihen.

Auf Friedhöfen und an anderen Gedenkorten wurde in Dresden ebenfalls der Opfer des Kriegs gedacht, in der wiedererrichteten Frauenkirche entzündeten viele Menschen Kerzen. Auf dem Heidefriedhof, wo erstmals die Namen von Opfern verlesen wurden, störten laut Polizei etwa 25 linke Demonstranten die Gedenkveranstaltung mit lautstarken Zwischenrufen. Sie protestierten dagegen, dass damit auch Täter geehrt würden.

Auf der anderen Seite versuchen Rechtsextreme seit langem, den Jahrestag der Zerstörung Dresdens für ihre Zwecke zu missbrauchen. Aufgrund der starken Gegenproteste wurden größere Neonaziaufmärsche rund um den 13. Februar in den vergangenen Jahren verhindert.

In diesem Jahr rufen Rechte für Samstag erneut zu einem sogenannten Trauermarsch mit mehreren hundert Teilnehmern auf. Ein breites Bündnis von Gegendemonstranten will ebenfalls auf die Straße gehen.