Demonstranten fordern Rücktritt von Israels Regierungschef

Tausende Menschen protestieren erneut gegen Netanjahu

Jerusalem (AFP) - In Israel haben erneut tausende Demonstranten den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanjahu gefordert. Trotz einer Hitzewelle versammelten sich am Samstagabend mehrere tausend Menschen vor der offiziellen Residenz des Regierungschefs in Jerusalem und hunderte weitere vor Netanjahus Privatresidenz im Küstenort Caesarea. Auch in anderen Orten gab es Proteste.

Proteste gegen Netanjahu in Jerusalem © AFP

In Israel gibt es seit Wochen jeden Samstag Proteste gegen Netanjahu, der wegen Korruption angeklagt ist und zudem wegen seiner Corona-Politik in der Kritik steht. Viele Demonstranten werfen dem Regierungschef vor, die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu rasch gelockert und so eine zweite Infektionswelle ausgelöst zu haben.

Mittlerweile starben in Israel bereits etwa tausend mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Menschen. Am Donnerstag verhängten die Behörden neue strikte Beschränkungen in 30 besonders betroffenen Orten.