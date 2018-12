Teilnehmer fordern Rücktritt des Parlamentspräsidenten

Tausende Mongolen demonstrieren bei eisigen Temperaturen gegen Korruption

Ulan Bator (AFP) - Bei Temperaturen von minus 25 Grad sind tausende Mongolen gegen Korruption auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich in der Hauptstadt Ulan Bator etwa 25.000 Menschen am Donnerstag an einer der größten Kundgebungen in der Geschichte des Landes. Die Polizei sprach von 5000 Demonstranten. Diese forderten auch den Rücktritt des unter Korruptionsverdacht stehenden Parlamentsvorsitzenden Enkhbold Miyegombo.

"Der Reichtum unseres Landes wurde gestohlen", sagte der Abgeordnete Batzandan Jambalsuren bei seiner Rede zu Beginn der Kundgebung. Die beiden größten Parteien der Mongolei und der Parlamentsvorsitzende hätten "das Land in viele Teile zerbrochen". Enkhbold wird vorgeworfen, wichtige Regierungsämter für umgerechnet mehr als 21 Millionen Euro verkauft zu haben.

Die Mongolei wurde in diesem Jahr durch mehrere Korruptionsaffären erschüttert. Hochrangigen Politikern wurden der Veruntreuung von Staatsgeldern verdächtigt. Das Land ist seit dem Übergag zur Demokratie im Jahr 1992 zudem durch politische Instabilität und häufig wechselnde Regierungen geprägt. Im Korruptionsindex von Transparency International rutschte die Mongolei im Jahr 2017 auf Platz 103 von 180 Staaten ab.