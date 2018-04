Kundgebungen im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland

Tausende Palästinenser demonstrieren für Freilassung von Gefangenen in Israel

Gaza (AFP) - Tausende Bewohner des Gazastreifens und des besetzten Westjordanlands haben am Dienstag für die Freilassung der palästinensischen Gefangenen aus israelischer Haft demonstriert. Mehrere tausend Palästinenser kamen im Gazastreifen zusammen. Dutzende Mädchen protestierten mit Fotos festgenommener Frauen vor dem Büro des internationalen Roten Kreuzes in Gaza. Kleinere Kundgebungen liefen im Westjordanland: In Naplus beteiligten sich knapp 1000 Demonstranten, in Betlehem und Ramallah mehrere hundert.

Demonstration in Naplus im besetzten Westjordanland © AFP

Anlass für die Proteste war der jährliche Tag zur Unterstützung der von Israel inhaftierten Palästinenser. Nach Angaben der Vereinigung palästinensischer Gefangener befinden sich derzeit etwa 6.500 Verdächtige in israelischer Haft. Etwa 500 von ihnen befinden sich demnach unter Sonderbedingungen im Gefängnis - ohne Anklage oder Urteil. Seit der Gründung Israels im Jahr 1948 seien etwa eine Million Palästinenser festgenommen worden.

An der Grenze zwischen dem Palästinensergebiet und Israel ist die Lage seit zwei Wochen äußerst angespannt. Seit dem 30. März wurden mindestens 34 Palästinenser von der israelischen Armee getötet, die meisten von ihnen bei Protesten entlang der Grenze zu Israel.