Trotz Warnungen des Premierministers Unterricht geschwänzt

Tausende Schüler demonstrieren in Australien gegen Klimapolitik der Regierung

Berlin (AFP) - In Australien haben tausende Schüler am Freitag den Unterricht geschwänzt, um stattdessen gegen die Klimapolitik der Regierung zu demonstrieren. Die Kinder und Jugendlichen aus den Primar- und Sekundarstufen forderten bei den landesweiten Kundgebungen wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung. Australiens Premierminister Scott Morrison hatte sie zuvor ermahnt, in den Klassenzimmern zu bleiben.

Schülerdemonstration in Australien © AFP

"Unser Premierminister denkt, wir sollen gerade jetzt in die Schule gehen und vielleicht sollten wir das", sagte die 13-jährige Siniva Esera bei einer Kundgebung von mehr als tausend Schülern in Sydney. "Aber wie können wir danebensitzen und nichts tun, um die Zukunft dieses Planeten zu schützen", fragte sie.

Die Kinder und Jugendlichen machten ihrem Ärger über den scherzhaft auch "ScoMo" genannten Premierminister auch auf Transparenten Luft. Dort stand etwa: "Ich hasse ScoMo mehr als die Schule".

Die Proteste richteten sich auch gegen den umstrittenen Ausbau einer der größten Kohleminen der Welt durch die indische Firma Adani im Bundesstaat Queensland. Adani hatte erst am Donnerstag bekräftigt, an dem Projekt festzuhalten.

Zudem brachten die Schüler ihre Angst angesichts des Klimawandels zum Ausdruck. "Wenn wir den Temperaturanstieg nicht auf zwei Grad begrenzen, werden wir nicht das Great Barrier Reef haben, die Antarktis wird schmelzen und es wird keine Dinge wie Eisbären geben", sagte die elfjährige Lucie Atkin-Bolton. "Mein Leben wird so viel komplizierter sein als das Leben meiner Eltern, wegen einer einfachen Sache: Klimawandel."

Im Nordosten Australiens wüten derzeit mehr als hundert Buschbrände. Besonders durch die sengende Hitze und extreme Dürre in Australien wurden die Buschfeuer dem Meteorologischen Institut zufolge begünstigt.