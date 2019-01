Proteste dauern bereits seit sechs Wochen an

Tausende Serben demonstrieren gegen Präsident Vucic

Belgrad (AFP) - Erneut sind in Belgrad tausende Menschen gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic auf die Straße gegangen. Mit Spruchbändern marschierte die Menge am Samstag durch die serbische Hauptstadt. Auch in der zweitgrößten Stadt des Landes, Nis, beteiligten sich mehrere tausend Menschen an einem Protestmarsch.

Demonstranten in Belgrad © AFP

Die Proteste gegen Vucic dauern bereits seit sechs Wochen an. Es sind die ersten bedeutenden Proteste seit dem Frühjahr 2017, als nach dem Wahlsieg von Vucic tausende zumeist junge Serben auf die Straße gegangen waren. Seine Kritiker werfen ihm vor, autoritär zu regieren und die Opposition, die Medien und die Zivilgesellschaft mundtot zu machen.