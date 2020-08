Nach Festnahme von zwei Aktivisten am Freitag

Tausende Teilnehmer bei bisher größter Demonstration gegen Regierung in Thailand

Pathumthani (AFP) - In Thailand haben tausende Menschen am bisher größten Protest gegen die militärnahe Regierung unter Ex-Armeechef Prayut Chan-O-Cha teilgenommen. Bei Demonstrationen in den Außenbezirken der Hauptstadt Bangkok am Dienstag schwenkten Menschen Regenbogen-Fahnen und zeigten Bilder von verschwundenen Demokratie-Aktivisten. "Schluss mit der Schein-Demokratie", war auf Plakaten zu lesen.

Demonstranten im nördlich von Bangkok gelegenen Pathum Thani © AFP

Nach Schätzungen der Nachrichtenagentur AFP beteiligten sich etwa 4000 Menschen an den Protesten. "Dies ist der richtige Zeitpunkt, um unsere Stimmen an die Regierung zu richten und sie wissen zu lassen, dass wir genug haben", sagte ein junger Demonstrant.

In den vergangenen Wochen fanden landesweit fast täglich Demonstrationen gegen die Regierung statt. Einige Aktivisten fordern zudem eine Reform des Gesetzes zum Schutz der Monarchie, das drakonische Strafen für Kritik am Königshaus vorsieht. Mit Verweis auf dieses Gesetz wird freie Meinungsäußerung in Thailand regelmäßig unterbunden.

Am vergangenen Freitag waren erstmals zwei Aktivisten wegen der Organisation der Proteste festgenommen worden. Dem Menschenrechtsanwalt Anon Numpa und dem Aktivisten Panupong Jadnok wurden nach Polizeiangaben Anstachelung zu Unruhen und zu Chaos vorgeworfen.

Das Militär hatte sich 2014 in Thailand an die Macht geputscht. Aus einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl im vergangenen Jahr ging Ex-Armeechef Prayut als Sieger hervor. In den vergangenen knapp 90 Jahren gab es in dem südostasiatischen Land zwölf erfolgreiche Militärputsche.