Teilnehmerzahl bei Sonntagsdemo deutlich niedriger als zuvor

Tausende demonstrieren in Brüssel für den Klimaschutz

Brüssel (AFP) - Tausende Menschen sind am Sonntag in Brüssel für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Mit Fahnen und Transparenten zogen sie durch die Stadt bis ins Europaviertel. Zuvor hatte das belgische Parlament eine Verfassungsänderung abgelehnt, die es ermöglicht hätte, die Regierung zu mehr Klimaschutz zu verpflichten.

Demonstration für mehr Klimaschutz in Brüssel © AFP

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 8000 Menschen an dem Protest. Es ist bereits die dritte sonntägliche Großdemonstration dieser Art seit Dezember. Allerdings lag die Teilnehmerzahl jetzt deutlich niedriger als bei der letzten Demonstration im Januar mit etwa 70.000 Demonstranten. Die Protestmärsche am Sonntag finden zusätzlich zu den Schüler-Klimastreiks der Bewegung Fridays for Future statt.