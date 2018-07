Protest unter dem Motto "Gemeinsam gegen die Politik der Angst"

Tausende demonstrieren in München gegen Kurs der CSU und "Rechtsruck"

München (AFP) - In München haben tausende Menschen gegen den Kurs der CSU und einen "massiven Rechtsruck in der Gesellschaft" demonstriert. Sie folgten am Sonntag dem Aufruf von mehr als 150 Organisationen, unter dem Motto "Ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst" ein Zeichen zu setzen.

Das bayerische Staatswappen © AFP

Es gab mehrere Demonstrationszüge zu Themen wie der Flüchtlingspolitik und dem umstrittenen Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Vor Beginn der zentralen Abschlusskundgebung am Königsplatz am Sonntagnachmittag sprach ein Polizeisprecher von rund 15.000 Teilnehmern mit "Tendenz nach oben".

Hinter den Demonstrationen standen Parteien wie SPD, Grüne und Linke, außerdem Gewerkschaften, Kirchengruppen, Theater, Migrationsbeiräte sowie Bündnisse gegen Rassismus und Krieg. In dem Aufruf zur Demonstration hieß es, Parteien und insbesondere die CSU ließen sich "ihre Agenda von undemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und rechten Populisten vorgeben".

CSU-Politikern wie Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer, Ministerpräsident Markus Söder und dem Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt wurde eine "verantwortungslose Politik der Spaltung" vorgeworfen.