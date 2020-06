Paris will bei Impfstoffen unabhängig werden

Tausende protestieren gegen Finanznot an Frankreichs Kliniken

Paris (AFP) - In Frankreich haben mehr als 10.000 Krankenhaus-Mitarbeiter gegen die Finanznot im Gesundheitssystem protestiert. Als Lehre aus der Corona-Krise forderten sie am Dienstag in Paris und zahlreichen anderen Städten eine höhere Bezahlung und mehr Geld für die Patienten-Versorgung. Präsident Emmanuel Macron sagte, das Land wolle unabhängiger bei Impfstoffen und Arzneimitteln werden.

Krankenhaus-Personal demonstriert in Nantes © AFP

Alleine in Paris gingen tausende Mediziner sowie Kranken- und Altenpfleger auf die Straße, wie AFP-Reporter berichteten. "Handeln tut Not", hieß es auf Bannern. "Die Krankenhäuser ersticken - I can't breathe" (Ich kann nicht atmen) auf anderen. Dies erinnert an die letzten Worte des Afroamerikaners George Floyd in den USA, der bei einem brutalen Polizeieinsatz erstickte.

In Paris kam es nach der friedlichen Demonstration vor dem Gesundheitsministerium zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Beamten setzten Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen. Auch in anderen Großstädten wie Bordeaux, Marseille und Lyon gingen jeweils tausende Menschen auf die Straße. Insgesamt waren 220 Kundgebungen im ganzen Land angemeldet.

Die Demonstranten drängen die Regierung zu massiven Investitionen in die öffentlichen Krankenhäuser in Frankreich. Sie waren in der Corona-Krise mit mehr als 29.400 Toten schnell an ihre Belastungsgrenze gekommen. In Paris trat erstmals eine parlamentarische Untersuchungskommission zum Umgang der Behörden mit der Krise zusammen.

Präsident Macron besuchte unterdessen den Pharmakonzern Sanofi bei Lyon. Das Unternehmen kündigte Investitionen von mehr als 600 Millionen Euro für die Erforschung und Produktion von Impfstoffen an. Macron betonte, dies sichere die "Unabhängigkeit Frankreichs".

Für rund eine halbe Milliarde Euro plant Sanofi den Bau einer neuen Impfstoff-Produktionsstätte in Neuville-sur-Saône im Umland von Lyon. Sie soll dem Konzern zufolge "die Versorgung Frankreichs und Europas im Fall neuer Pandemien sichern". Weitere 120 Millionen Euro sollen in die Forschung fließen.

Macron betonte, dies helfe auch beim Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Der Präsident verwies auf das Bündnis mit Ländern wie Deutschland und Italien, die gemeinsam nach einem Corona-Impfstoff suchen wollen. "Das sind wir unseren Bürgern schuldig", betonte Macron. Nach seinen Worten soll die Produktion bestimmter Arzneimittel wie Paracetamol zudem zurück nach Frankreich verlagert werden.