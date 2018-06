Streiks bei der Bahn gehen in die Verlängerung

Tausende protestieren gegen Macrons Reformpolitik

Paris (AFP) - In Frankreich sind erneut tausende Demonstranten gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es am Donnerstag unter anderem in Paris sowie in Lyon und in Le Havre. Die Beteiligung war aber deutlich schwächer als bei früheren Demonstrationen. Auf Bannern wurden die bereits besiegelten Reformen bei der Bahn und auf dem Arbeitsmarkt verurteilt.

Teilehmer einer Demo gegen Macron © AFP

Die Proteste mehrerer Berufsstände wurden von den Gewerkschaften CGT und Force Ouvrière (FO) angeführt. Daran beteiligten sich unter anderem Bahnmitarbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes.

In Lyon demonstrierten nach Angaben der Polizei 2200 Menschen, die Gewerkschaften zählten 4000 Teilnehmer. In Le Havre waren es laut Polizei 1500 Menschen, laut Gewerkschaften 3000. In Paris setzte sich ein Demonstrationszug mit hunderten Teilnehmern in Gang. Dem letzten ähnlichen Aufruf im April waren landesweit noch mindestens 120.000 Menschen gefolgt.

Die Streiks bei der französischen Bahn gehen indes in die Verlängerung: Die CGT und eine weitere Gewerkschaft haben zum Ferienbeginn am 6. und 7. Juli erneut zum Ausstand aufgerufen - andere Gewerkschaften wollen es dagegen bei der dreimonatigen Streikwelle bewenden lassen, die am Donnerstag endete.

Macron hatte die Bahnreform am Mittwoch per Unterschrift besiegelt. Der Präsident will die staatliche Gesellschaft SNCF ab 2020 für den Wettbewerb öffnen.