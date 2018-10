Demonstranten fordern Rücktritt von Bürgermeisterin Raggi

Tausende protestieren in Rom gegen desolate Infrastruktur der Hauptstadt

Rom (AFP) - Tausende Menschen haben am Samstag in Rom für den Rücktritt der Bürgermeisterin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung demonstriert. Sie machten das erste weibliche Oberhaupt der Hauptstadt für den desolaten Zustand des öffentlichen Nahverkehrs und die mangelhafte Müllentsorgung verantwortlich. In den Händen hielten sie orangefarbenes Absperrband, wie es die Behörden an Schlaglöchern, umgestürzten Bäumen und gefährlichen Pflasterungen anbringen.

Protest mit Transparent "Rom sagt: Es reicht" © AFP

In sozialen Medien mehren sich seit Wochen die Klagen entnervter Römer. Unter dem Aufruf "Rom sagt: Es reicht!" hagelt es Beschwerden über in Flammen aufgegangene Stadtbusse, verwilderte Parks und leerstehende Gebäude, die von Drogenhändlern genutzt werden.

Erst diese Woche waren bei einem Rolltreppen-Unglück in einer U-Bahn-Station mehr als 20 Menschen verletzt worden. Die meisten Verletzten waren russische Fußballfans.

Raggi war 2016 mit einem Stimmenanteil von 67 Prozent in Roms Rathaus eingezogen. Die Wähler brachten damit ihre Unzufriedenheit über die bisherige links oder rechts geführte Stadtverwaltung zum Ausdruck. Doch die als unerfahren oder sogar inkompetent geltende Bürgermeisterin verlor rasch an Ansehen. Außerdem steht sie wegen möglichen Amtsmissbrauchs massiv in der Kritik.