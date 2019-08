Von Großbritannien festgesetztes Schiff nun auf dem Weg nach Zypern

Teheran: Erdöl von iranischem Tanker "Adrian Darya 1" wurde verkauft

Teheran (AFP) - Die Ladung des wochenlang festgesetzten iranischen Öltankers "Adrian Darya 1" ist nach Angaben aus Teheran verkauft worden. "Die Islamische Republik Iran hat das Öl auf diesem Schiff verkauft, und der Besitzer und Käufer des Öls entscheidet, was das Ziel der Ladung sein wird", sagte der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag laut iranischen Staatsmedien. Angaben zum Käufer oder dem Zeitpunkt des Verkaufs machte er nicht.

Ladung von iranischem Tanker "Adrian Darya 1" verkauft © AFP

Der Supertanker mit einer Ladung von 2,1 Millionen Barrel im Wert von mehr als 140 Millionen Dollar war am 4. Juli vor dem britischen Überseegebiet Gibraltar unter dem Verdacht festgesetzt worden, im Verstoß gegen EU-Sanktionen Erdöl zur syrischen Raffinerie Banjas bringen zu wollen. Nach wochenlangem Streit mit Teheran und der Festsetzung eines britischen Tankers im Persischen Golf ordnete ein Gericht in Gibraltar seine Freigabe an.

Bedingung dafür war, dass der Iran den zuvor "Grace 1" genannten Tanker unter seine eigene Flagge nimmt. Sein aktuelles Ziel ist unbekannt. Nachdem zunächst Kalamata in Griechenland angegeben worden war, nannte das Schiff Mersin in der Türkei als Zielhafen. Der Tanker befindet sich nun im zentralen Mittelmeer und gibt laut der Spezialwebsite MarineTraffic derzeit überhaupt keinen Zielhafen an, bewegt sich aber in Richtung Zypern.