Wahlbeteiligung noch unklar

Teilergebnisse: Konservative führen bei Parlamentswahl im Iran

Teheran (AFP) - Nach der Parlamentswahl im Iran liegen die Konservativen ersten Ergebnissen zufolge in Führung. Laut einer am Samstag von der Nachrichtenagentur Fars veröffentlichten inoffiziellen Auszählung standen die Gewinner von 183 der insgesamt 290 Parlamentssitze bereits fest. Demnach gehen 135 Sitze an konservative Kandidaten, 20 an Reformer und 28 an unabhängige Kandidaten.

Stimmabgabe in Teheran © AFP

Bis zum Vormittag waren rund eine Million Stimmzettel in 41 Wahlkreisen ausgezählt, wie das Nationale Wahlkomitee und die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna am Samstag mitteilten. Die Auszählung in 167 Wahlkreisen stand noch aus, darunter größere Provinzen wie Teheran und Fars, wie ein Sprecher des Wahlkomitees mitteilte.

"Wir werden versuchen, die endgültigen Zahlen heute zu veröffentlichen, und wenn das zu lange dauert, morgen", sagte Esmail Mussawi im staatlichen Fernsehen. Den Konservativen und den Ultrakonservativen nahestehende Nachrichtenagenturen hatten einen Erdrutschsieg für deren Kandidaten vorausgesagt.

Die Wahlbeteiligung lag laut Fars am Freitag um 15.30 Uhr MEZ landesweit bei rund 40 Prozent und in der Hauptstadt Teheran bei 30 Prozent. Die Behörden verschoben jedoch die Schließung der Wahllokale um sechs Stunden.

Vor der Wahl war eine geringe Beteiligung erwartet worden. Besonders viele junge Anhänger des moderaten Lagers wollten aus Enttäuschung über die politische Führung gar nicht erst zur Abstimmung gehen.

Es war die erste Parlamentswahl im Iran seit der Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA im Mai 2018, für das sich Präsident Hassan Ruhani eingesetzt hatte. Ruhani war 2017 mit dem Versprechen wiedergewählt worden, für mehr Freiheiten und den Austausch mit dem Westen einzutreten.

Der konservative Wächterrat hatte mehr als die Hälfte der rund 16.000 Kandidaten für die 290 Parlamentssitze nicht zur Abstimmung zugelassen, darunter vor allem die moderaten Kräfte um Ruhani. Die Bevölkerung macht den Staatschef für die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich. Das Land leidet massiv unter den US-Sanktionen.