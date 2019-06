In ganz Frankreich protestieren laut Innenministerium 9500 Menschen

Teilnehmerzahl bei "Gelbwesten"-Protesten sinkt auf neuen Tiefstand

Paris (AFP) - Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich ist die Beteiligung an den landesweiten Protesten auf einen neuen Tiefstand gesunken. Laut Innenministerium gingen am Samstag 9500 Menschen auf die Straße - so wenige wie noch nie zuvor. In der Hauptstadt Paris waren es demnach 1500 Demonstranten.

Die Bewegung demonstriert seit dem 17. November für mehr soziale Gerechtigkeit und einen Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron. Doch ist die Beteiligung an den zeitweise von Ausschreitungen geprägten Demonstrationen inzwischen stark rückläufig: Am 17. November gingen noch 282.000 Menschen auf die Straße.