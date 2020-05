Weniger betroffene Regionen sollen vorangehen dürfen

Teuteberg fordert regionale Abstufung bei Lockerung der Corona-Auflagen

Berlin (AFP) - FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat das Vorpreschen einiger Bundesländer bei der Lockerung der Kontaktbeschränkungen begrüßt. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP forderte die FDP-Politikerin am Sonntag ein regional abgestuftes Öffnungskonzept: "Gut begründete Unterschiede sind Chance und Stärke des Föderalismus", sagte sie. "Was in einer Region verhältnismäßig ist, kann in einer anderen unangemessen sein." Wenn die Maßnahmen als unverhältnismäßig empfunden werden, drohe die Akzeptanz zu sinken, warnte sie.

FDP-Logo © AFP

Bei der Lockerung der Corona-Auflagen sollen laut Teuteberg einige Regionen vorangehen dürfen - abhängig von Faktoren wie etwa dem Infektionsgeschehen, der Besiedlungsdichte und der Auslastung der medizinischen Versorgung.

Entgegen den Vereinbarungen von Bund und Ländern vom Donnerstag dürfen sich in Sachsen-Anhalt ab Montag wieder fünf Menschen außerhalb des eigenen Hausstands treffen. Auch das Saarland will teilweise von der Bundeslinie abweichen.

"Bei der schrittweisen Öffnung geht es nicht um einen Überbietungswettbewerb der Länder in die eine oder andere Richtung, sondern um strikte Wahrung der Verhältnismäßigkeit", sagte Teuteberg der AFP. "Die Freiheit darf nur so viel wie zum Infektionsschutz nötig und verhältnismäßig und so wenig wie möglich eingeschränkt werden."

Teuteberg betonte, dass die Einschränkungen immer wieder von Neuem gerechtfertigt werden müssten. "Verhältnismäßigkeit und nachvollziehbare Begründung sind entscheidend für Verfassungsmäßigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz staatlicher Maßnahmen", sagte sie. "Die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten ist rechtfertigungsbedürftig, nicht ihre Ausübung."