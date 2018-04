"Eine Partei, die Antisemiten duldet, kann kein Partner sein"

Thüringener CDU-Chef Mohring schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

Berlin (AFP) - Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring hält eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD für unmöglich. "Mit der aktuellen AfD schließt sich eine Zusammenarbeit aus", sagte Mohring dem Portal "t-online.de" laut Veröffentlichung vom Samstag. Selbst wenn Parteirechte wie Björn Höcke und André Poggenburg keine Ämter mehr hätten, gelte: "Eine Partei, die Antisemiten duldet, kann kein Partner sein."

Thüringer CDU-Landeschef Mike Mohring © AFP

Er lehne "völkische Reinheitsphantasien" und einen "Rückzug ins nationale Gehäuse" ab, sagte Mohring. Der Politiker ist Thüringer CDU-Vorsitzender und Fraktionschef im Erfurter Landtag. Im kommenden Jahr könnte er für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren.

Derzeit regiert in Thüringen eine rot-rot-grüne Koalition unter Führung der Linkspartei. In Umfragen liegt die CDU deutlich vor Linkspartei und AfD, die Mehrheitsverhältnisse sind allerdings schwierig. Die nächste Landtagswahl steht im Herbst kommenden Jahres an.