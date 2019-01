Spitzendkandidat für Landtagswahl bittet um "Pietät und Rücksichtnahme"

Thüringens CDU-Vorsitzender Mohring schwer erkrankt

Erfurt (AFP) - Der thüringische CDU-Vorsitzende Mike Mohring ist schwer erkrankt. In einem am Sonntagabend auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video berichtete Mohring, bei ihm sei im Herbst bei einer Operation "nicht nur Gutartiges" gefunden worden. Seit November sei er deshalb in Behandlung, diese solle im Februar abgeschlossen werden. Die Ärzte sähen die Heilungschancen bei 95 Prozent.

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring © AFP

Mohring bat die Öffentlichkeit um "Pietät und Rücksichtnahme" sowie um Verständnis dafür, dass er derzeit nicht alle Termine wahrnehmen könne. In Thüringen finden im Herbst Landtagswahlen statt.