Rot-Rot-Grün und CDU beraten am Abend über Ausweg aus politischer Krise

Thüringer Linken-Chefin Hennig-Wellsow bekräftigt Forderung nach Ramelow-Wahl

München (AFP) - Thüringens Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat vor dem Treffen mit SPD, Grünen und CDU ihre Forderung nach einer raschen Wahl des früheren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) bekräftigt. Ihre große Hoffnung sei, eine Wahl von Ramelow zum Ministerpräsidenten hinzubekommen, "und damit zumindest eine Regierung bilden zu können, um dann geordnet in Neuwahlen zu gehen", sagte sie am Montag im Bayerischen Rundfunk.

Ramelow und Hennig-Wellsow © AFP

Sie wolle die Mauer nach rechts wieder schließen, sagte Hennig-Wellsow. "Das wäre gesellschaftspolitisch das größte Angebot, das wir machen können und dass wir ja möglicherweise eine stabile Regierung rot-rot-grün mit Duldung von CDU auf den Weg bringen können", sagte die Linkenpolitikerin weiter. Wenn das alles nicht funktioniere, "dann gehen wir sofort in Neuwahlen".

Am Abend beraten Vertreter von Linken, Grünen und SPD fast zwei Wochen nach dem Wahldebakel in Thüringen mit der CDU über einen Ausweg aus der politischen Krise. Am 5. Februar war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Erfurt mit den Stimmen seiner Partei sowie jenen von CDU und AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Er löste Ramelow ab, trat inzwischen aber zurück.

Die Unterstützung durch die AfD löste ein politisches Beben in Deutschland aus. Damit verstieß die CDU-Fraktion in Thüringen nach Ansicht der Bundespartei zudem gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ausschließt.