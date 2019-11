Thüringer Verfassungsgerichtshof verkündet Urteil zu AfD-Einstufung als Prüffall

Weimar (AFP) - Der Verfassungsgerichtshof des Landes Thüringen in Weimar verkündet am Mittwoch (09.00 Uhr) seine Entscheidung über eine Klage der AfD gegen die Einstufung als sogenannter Prüffall durch den Verfassungsschutz. Dagegen gehen der AfD-Landesverband, Partei- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke und andere AfD-Politiker in einem sogenannten Organstreitverfahren rechtlich vor.

Der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke © AFP

Der Thüringer Verfassungsschutz stufte die AfD im Freistaat vor einem Jahr als sogenannten Prüffall ein. Das ist eine Vorstufe zur offiziellen Beobachtung. Er begründete dies auch mit dem Auftreten der Thüringer AfD bei den von Rechtsextremisten im sächsischen Chemnitz organisierten Protesten 2018. Der AfD-Landesverband, die Landtagsfraktion und mehrere Abgeordnete reichten beim Verfassungsgerichtshof in Weimar deshalb eine Klage ein.