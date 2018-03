Tillerson sagt bei Afrika-Reise wegen Unwohlsein Termine ab

US-Außenminister fühlt sich nach langen Arbeitstagen nicht wohl

Nairobi (AFP) - US-Außenminister Rex Tillerson hat bei seiner Afrika-Reise wegen Unwohlsein für Samstag alle Termine abgesagt. Tillerson fühle sich nach langen Arbeitstagen unter anderem zum Thema Nordkorea "nicht wohl", teilte sein Stellvertreter Steve Goldstein mit. Er habe deswegen seine für Samstag in Kenia geplanten Termine abgesagt.

Tillerson war am Freitag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eingetroffen. Der 65-Jährige wollte dort unter anderem ein Aids-Programm besuchen und einer Zeremonie in Erinnerung an die Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania vor 20 Jahren beiwohnen. Der Außenminister befindet sich derzeit auf einer fünftägigen Afrika-Reise.

Er hatte erst am Donnerstag gesagt, bis zu direkten Gesprächen mit Nordkorea über das Atomwaffen- und Raketenprogramm des Landes sei es noch ein weiter Weg. Wenige Stunden später wurden Pläne für ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verkündet - eine spektakuläre Wende im Nordkorea-Konflikt.