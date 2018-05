Angreifer zünden Bombe und versuchen Sturm auf das Gelände

Tote bei bewaffnetem Angriff auf Afghanistans Innenministerium

Kabul (AFP) - Das afghanische Innenministerium in Kabul ist am Mittwoch zum Ziel eines Anschlags geworden. Ein Polizist wurde nach Behördenangaben getötet, als bewaffnete Angreifer eine Bombe an einem Kontrollpunkt zündeten und dann versuchten, das Gebäude zu stürmen. Die Angreifer seien alle getötet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Angaben über deren Zahl schwankten.

Sicherheits-Checkpoint in Kabul © AFP

Die Hauptstadt Kabul wurde zuletzt mehrfach von Anschlägen radikalislamischer Exremisten erschüttert. In keiner anderen afghanischen Stadt wurden in den vergangenen Monate mehr Zivilisten getötet. Die Taliban hatten die Bewohner der Hauptstadt vergangene Woche aufgefordert, militärische und geheimdienstliche Einrichtungen zu meiden, um Anschlägen zu entgehen.

Zu dem Angriff auf das Innenministerium bekannte sich zunächst niemand. Ein Ministeriumssprecher sagte, mehrere der getöteten Angreifer hätten Sprengstoffwesten getragen. Er gab ihre Zahl mit mindestens zehn an, während die Polizei von drei bis fünf Angreifern sprach.

Nach Polizeiangaben zündeten die Angreifer am ersten Sicherheitsring, der das Ministerium schützt, eine Autobombe. Sie hätten dann versucht, sich dem Komplex zu nähern, seien aber zwischen dem ersten und dem zweiten Sicherheitsring getötet worden. Die Lage sei unter Kontrolle.

Die Polizei teilte zudem mit, dass an Kabuls Flughafen ein mit Sprengstoff gefülltes Auto gefunden worden sei. Der Flughafen liegt in der Nähe des Innenministeriums.

Ebenfalls am Mittwoch wurden im Süden Afghanistans sechs Polizisten getötet. Ein Selbstmordattentäter habe ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug am Eingang eines Polizeireviers in der Stadt Puli Alam zur Explosion gebracht, sagte ein Polizeisprecher.

Drei weitere Angreifer seien im Anschluss auf das Gelände gestürmt und hätten sich einen Schusswechsel mit den Sicherheitskräften geliefert. Alle Angreifer seien getötet worden. Die radikalislamischen Taliban, die derzeit ihre jährliche Frühjahrsoffensive fahren, bekannten sich zu dem Angriff.

Ebenfalls am Mittwoch explodierte eine Autobombe in einer Werkstatt in der südafghanischen Stadt Kandahar. Nach Angaben eines Gouverneurssprechers wurden drei Mechaniker getötet, zehn weitere Menschen wurden demnach verletzt. Zu diesem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Afghanistan wurde zuletzt von einer Reihe schwerer Anschläge erschüttert. Die afghanische Regierung hat für den 20. Oktober Parlaments- und Regionalwahlen angekündigt. Taliban und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie versuchen werden, die Wahlen zu sabotieren.