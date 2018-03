Transatlantik-Koordinator des Auswärtigen Amtes zu Gesprächen in Washington

Washington (AFP) - Vor dem Hintergrund eines drohenden Handelskrieges mit den USA reist der Transatlantik-Koordinator im Auswärtigen Amt, Jürgen Hardt (CDU), am Sonntag zu politischen Gesprächen nach Washington. Während seines dreitägigen Besuchs in der US-Hauptstadt will Hardt Gespräche mit Vertretern des Kongresses und des US-Außenministeriums führen und an der Jahreskonferenz der proisraelischen Lobbyorganisation Aipac teilnehmen.

Transatlantik-Koordinator Jürgen Hardt (CDU) © AFP

Die transatlantischen Beziehungen werden derzeit durch die Ankündigung hoher Strafzölle auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Donald Trump belastet. Hardt erklärte dazu vor seinem Abflug in die USA: "Meinungsverschiedenheiten in der Handelspolitik erfordern Dialog und gemeinsame Antworten und Lösungen über den Atlantik hinweg." Dies gelte auch für die Konflikte im Nahen Osten sowie für den Atomstreit mit Nordkorea und dem Iran.