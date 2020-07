Bundespräsident Steinmeier bei Gedenken an verstorbenen SPD-Politiker erwartet

Trauerfeier für Hans-Jochen Vogel am Montag in München

München (AFP) - Die Trauerfeier der Stadt München für ihren verstorbenen Altoberbürgermeister Hans-Jochen Vogel (SPD) findet am Montag im Kulturzentrum im Gasteig statt. Das Gedenken an den langjährigen SPD-Spitzenpolitiker in der bayerischen Landeshauptstadt wird ab 10.30 Uhr auch als Livestream übertragen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. An der Trauerfeier nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.

Hans-Jochen Vogel © AFP

Vogel war am Sonntag im Alter von 94 Jahren in München gestorben. Er lebte zuletzt in einer Seniorenresidenz in der Isar-Metropole. Das Amt des Münchner Oberbürgermeisters bekleidete der SPD-Politiker von 1960 bis 1972. In der Bonner Republik prägte der gebürtige Göttinger maßgeblich die SPD, unter anderem als Bundesjustizminister, Kanzlerkandidat sowie Fraktions- und Parteichef.