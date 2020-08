Trauerfeier für ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel in München

München (AFP) - In München findet am Montag (10.30 Uhr) die Trauerfeier für den verstorbenen ehemaligen SPD-Bundesvorsitzenden Hans-Jochen Vogel statt. An dem Gedenken für den Altoberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt im Kulturzentrum Gasteig nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und der Münchner SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter werden Gedenkreden halten, auch Vogels Witwe Lieselotte wird sprechen.

Hans-Jochen Vogel © AFP

Vogel starb Sonntag vor einer Woche im Alter von 94 Jahren in München. Er hatte dort seit Jahren in einer Seniorenresidenz gelebt und war zusammen mit seiner Frau für ein selbstbestimmtes Leben im Alter eingetreten. In der Bonner Republik hatte der gebürtige Göttinger maßgeblich die SPD geprägt, unter anderem als Bundesjustizminister, Kanzlerkandidat sowie Fraktions- und Parteichef. Kurzzeitig war Vogel in Berlin Regierender Bürgermeister.