Trauerfeier für verstorbenen SPD-Politiker Oppermann im Bundestag

Berlin (AFP) - Der Bundestag wird am Mittwoch seines am Sonntag plötzlich verstorbenen Vizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) gedenken. Bei der halbstündigen Trauerfeier (12.00 Uhr) werden Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Gedenkreden halten. Oppermann war am Sonntagabend im Krankenhaus gestorben, nachdem er kurz vor einem Auftritt in einer ZDF-Sendung zusammengebrochen war.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) © AFP

Sein plötzlicher Tod sorgte quer durch die Parteien für Bestürzung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte ihn als "einen großartigen Menschen und einen überzeugten Demokraten". Im Bundestag steht am Mittwoch nach der Gedenkfeier in der Regierungsbefragung (13.00 Uhr) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Abgeordneten Rede und Antwort.