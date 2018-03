Hunderte Menschen säumen bei Trauerzug die Straßen in Mainz

Trauerfeierlichkeiten für verstorbenen Kardinal Lehmann begonnen

Mainz (AFP) - In Mainz haben die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann begonnen. Am Mittwochnachmittag startete ein Trauerzug mit dem Sarg des früheren Mainzer Bischofs durch die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Hunderte Menschen säumten dabei die Straßen in der Innenstadt, um Abschied von Lehmann zu nehmen.

Trauerfeierlichkeiten für verstorbenen Kardinal Lehmann © AFP

Der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz war am 11. März im Alter von 81 Jahren gestorben. Er wurde danach für mehrere Tage in der Mainzer Augustinerkirche aufgebahrt. Nach einer kurzen Andacht setzte sich von dort auch der Trauerzug in Bewegung. Unzählige Menschen hätten in der Kirche in den vergangenen Tagen Abschied von Lehmann genommen, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Sein Tod hinterlasse "eine Lücke, die schmerzt".

Im Anschluss an den Trauerzug findet im Mainzer Dom ein Gottesdienst im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus Politik und Kirche statt. An der Zeremonie nehmen unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) für die Bundesregierung und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, teil. Nach dem Gottesdienst wird Lehmann in der Bischofsgruft des Mainzer Doms beigesetzt.