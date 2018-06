Trump bleibt aber in der Sache hart

Trotz Handelsstreits gemeinsame G7-Erklärung in Sicht

La Malbaie (AFP) - Trotz Provokationen von US-Präsident Donald Trump und anhaltender gravierender Differenzen über die Handelsbeziehungen hat sich beim Gipfel der G7-Staaten eine Einigung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung abgezeichnet. "Nach menschlichem Ermessen werden wir ein Abschlusskommuniqué haben", das auch den Bereich des Handels einschließe, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag am Rande der Beratungen im kanadischen Städtchen La Malbaie. Trump erneuerte im Streit um die Zölle allerdings seine Beschwerden und Drohungen an die westlichen Partner.

Merkel beim Gipfelfrühstück © AFP

Um die Gipfelerklärung wurde noch gerungen, als der US-Präsident bereits abgereist war. Trump verließ das Treffen mehrere Stunden vor Ende des Programms, um nach Singapur weiterreisen. Dort will er sich am Dienstag zu einem historischen Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen.

Laut Merkel sollte das Gipfelstatement ein Bekenntnis zum "regelbasierten Handel", zur Reform der Welthandelsorganisation (WTO) und zur Reduktion von Zöllen und Subventionen enthalten. Sie nannte dies "gemeinsam geteilte Überzeugen" der sieben Industrienationen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte, dass es gelungen sei, "eine gemeinsame Erklärung zum Handel" zu erarbeiten. Macron wie die Kanzlerin räumten aber ein, dass der handelspolitische Dissens mit den USA damit längst nicht überwunden sei. Die Meinungsverschiedenheiten seien "nicht aus der Welt", sagte Merkel.

Der zweitägige Gipfel in einem in idyllischer Landschaft gelegenen Luxusressort am Sankt-Lorenz-Strom in der Provinz Québec wurde durch den Streit um die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium schwer belastet.

Gleichwohl sprach der US-Präsident von einem "enorm erfolgreichen" Treffen. Die übrigen Staatenlenker begännen nach seiner Einschätzung damit, sich auf eine "viel fairere Handelssituation" für die USA einzulassen.

In der Sache blieb Trump weitgehend hart. Zwar schlug er überraschend eine Freihandelszone innerhalb der G7-Gruppe vor: "Keine Zölle, keine Barrieren. Das ist die Weise, wie es sein sollte." Doch dieser Vorschlag blieb völlig vage. Zugleich erneuert der US-Präsident wortreich seine Klage, sein Land werde seit Jahrzehnten von den Partnern "ausgenutzt".

Dabei drohte er sogar damit, den Handel mit den Partnerstaaten zu unterbinden, wenn es keinen Abbau der US-Handelsdefizite gebe: "Es wird aufhören. Oder wir hören auf, mit ihnen zu Handel zu treiben", sagte Trump vor seinem Abflug zu Reportern. Auch warnte er die Partnerstaaten vor den angedrohten Gegenzöllen auf US-Produkte. Wenn sie Vergeltung übten, "machen sie einen Fehler". Trump sagte, die USA würden "diesen Krieg" auf jeden Fall gewinnen.

Für Zündstoff bei der Tagung hatte der US-Präsident auch mit einem völlig überraschenden Vorstoß gesorgt, Russland wieder in die Staatengruppe aufzunehmen. Obwohl er damit auf massiven Widerstand stieß, beharrte Trump auf seiner Position. Dies wäre eine "gute Sache" nicht nur für Russland, sondern "alle Länder der gegenwärtigen G7".

Merkel, Macron und die britische Premierministerin Theresa May bezogen klar Position gegen Trumps Vorstoß. Es müssten "signifikante Fortschritte" beim Ukraine-Friedensprozess gemacht werden, damit Russland wieder "an einem solchen Tisch Platz nimmt", sagte Merkel. Russland war vor vier Jahren wegen seiner Interventionen in der Ukraine aus der Gruppe ausgeschlossen worden.

Weniger eindeutig war allerdings die Position des neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Er begrüßte zunächst Trumps Vorstoß, schloss sich dann aber bei einem separaten Treffen mit den anderen Europäern nach Angaben Merkels deren Linie an. Später sagte Conte dann in einem Interview, er wünsche sich, dass Russland "früher oder später" wieder aufgenommen werde.

Ein Streitthema bei dem Gipfel war auch - wie schon bei der Tagung vor einem Jahr auf Sizilien - der Klima- und Umweltschutz. In diesem Bereich wollten die USA laut Merkel die Abschlusserklärung nicht unterzeichnen.