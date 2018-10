Triumph für Grüne und Absturz der SPD - AfD zieht in 15. Landesparlament ein

Trotz Wahldebakels will CSU weiter regieren - gemeinsam mit den Freien Wählern

München (AFP) - Die CSU stürzt bei der Landtagswahl in Bayern um mehr als zehn Prozentpunkte ab - will aber gemeinsam mit den Freien Wählern weiter im Freistaat regieren. Von einem solchen "bürgerlichen Bündnis" sprach nach Bekanntgabe erster Hochrechnungen Ministerpräsident Markus Söder. Den eigentlichen Wahl-Triumph feierten allerdings die Grünen, die um mehr als neun Prozentpunkte zulegten und mit knapp 18 Prozent zweitstärkste Kraft wurden.

CSU verfehlt absolute Mehrheit in Bayern © AFP

Den Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge kommen die Christsozialen auf 37,3 bis 37,4 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 17,8 bis 17,9 Prozent und den Freien Wählern mit 11,6 bis 11,7 Prozent. Die AfD erreicht 10,6 bis 10,7 Prozent und zieht damit in das 15. deutsche Landesparlament ein.

Die SPD rutscht auf 9,5 bis 9,6 Prozent ab - eine Halbierung ihres Stimmenanteils und ein Rekordtief bei einer Landtagswahl überhaupt. Die FDP dürfte mit 5,0 Prozent knapp in den Landtag einziehen, während die Linke mit 2,9 bis 3,2 Prozent scheitert. Die Wahlbeteiligung lag mit etwa 72 Prozent deutlich über der Beteiligung von 2013 mit 63,9 Prozent.

Söder bezeichnete das zweitschlechteste CSU-Ergebnis in der Parteigeschichte als "zum Teil schmerzhaft". "Wir nehmen das Ergebnis mit Demut an", sagte er in München. Die CSU sei aber stärkste Kraft und habe einen "klaren Regierungsauftrag" erhalten.

CSU-Chef Horst Seehofer forderte von seiner Partei "Geschlossenheit und Kraft", den Wählerauftrag anzunehmen. Die CSU müsse ihre "Verantwortung wahrnehmen", sagte er. Es gehe darum, eine gute Regierung für den Freistaat Bayern zu bilden. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sandte umgehend Bündnissignale an die CSU und kündigte an, er werde Söder "machbare Vorschläge auf den Tisch legen".

Im Landtag dürfte eine solche Koalition den Hochrechnungen zufolge über eine knappe aber eindeutige Mehrheit verfügen, zumal das bayerische Wahlrecht die jeweils stärkste Partei begünstigt. Rechnerisch möglich wären auch ein Bündnis aus CSU und Grünen oder eine Regierung von CSU und SPD.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wertete das "bittere" Wahlergebnis auch als eine Folge der Konflikte der großen Koalition in Berlin. Es stehe außer Frage, dass die Streitigkeiten "kein Rückenwind" für die Wahlkämpfer in Bayern gewesen seien, sagte sie. Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Hessen sei das Ergebnis für die CDU eine Ermahnung.

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck sagte, die Menschen in Bayern hätten deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen solle: "Das ist ein Veränderungsauftrag." Nun müsse ausgelotet werden, ob dies auch bei den anderen politischen Parteien so angekommen sei. Eine Mehrheit für eine Ablösung der CSU an der Regierung zeichnete sich jedoch nicht ab.

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen sagte angesichts des schlechten Ergebnisses, nun müsse in der Landespartei "über alles" geredet werden. Auch die Bundesvorsitzende Andrea Nahles kündigte eine sorgfältige Analyse an. Einer der Gründe sei "sicherlich auch die schlechte Performance der großen Koalition in Berlin", räumte sie ein.

Für die Regierungsbildung ist in Bayern wegen der Verfassung wenig Zeit. Spätestens am 22. Tag nach der Wahl muss der neue Landtag das erste Mal zusammenkommen, innerhalb einer Woche muss dann der Ministerpräsident gewählt werden. Nur wenn dies nicht gelingen sollte, gibt es noch einmal einen dreiwöchigen Aufschub.