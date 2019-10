Kontrahenten liefern sich Schlagabtausch drei Wochen vor Parlamentswahl in Kanada

Trudeau greift Herausforderer Scheer in TV-Duell scharf an

Montréal (AFP) - Knapp drei Wochen vor der Parlamentswahl in Kanada hat Premierminister Justin Trudeau seinen Herausforderer Andrew Scheer bei einem TV-Duell verbal scharf angegriffen. In der auf Französisch geführten Konfrontation warf Trudeau am Mittwoch dem konservativen Scheer dessen Politik unter anderem in den Bereichen Klimaschutz sowie Rechte von Frauen und Homosexuellen vor. Das im französischsprachigen Privatsender TVA übertragene Duell war die erste von insgesamt drei Fernseh-Debatten.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau © AFP

An der Debatte nahmen auch Jagmeet Singh von der linksgerichteten NPD und der Unabhängigkeitsbefürworter der Provinz Québec, Yves-François Blanchet, teil. Trudeau setzte von Beginn an auf Attacke. So forderte er Scheer auf, sich bezüglich des Rechts auf Abtreibung zu positionieren. Scheer sagte, eine konservative Regierung werde darüber keine erneuten Diskussionen führen.

Konfrontationen gab es auch beim Thema Klimaschutz. Trudeau warf den Konservativen vor, diese hielten den Markt oder "den heiligen Geist" für Lösungen im Kampf gegen die Erderwärmung - oder leugneten diese. Scheer warf dem Amtsinhaber eine "scheinheilige" Umweltpolitik vor. Er verwies darauf, dass Trudeau seinen Wahlkampf als einziger Spitzenkandidat mit zwei Flugzeugen bestreite.

In Kanada wird am 21. Oktober gewählt. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trudeau und Scheer voraus. Trudeau ist zuletzt durch alte Fotos unter Druck geraten, die ihn mit dunkel geschminktem Gesicht zeigen. Der Premierminister hat sich entschuldigt und erklärt, aus heutiger Sicht sehe er ein, dass seine Verkleidung "rassistisch" gewesen sei.