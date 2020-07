Kanadas Premier bestreitet vor Parlamentsausschuss Interessenkonflikt

Trudeau weist Vorwürfe in Affäre um Vergabe von Staatsauftrag zurück

Ottawa (AFP) - Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat in einer Parlamentsanhörung gegen ihn erhobene Vorwürfe wegen der Vergabe eines Staatsauftrags an eine Organisation mit Verbindungen zu seiner Familie zurückgewiesen. In seinem Auftritt am Donnerstag vor dem Finanzausschuss in Ottawa bestritt Trudeau, selber Einfluss auf die Beauftragung der Wohltätigkeitsorganisation WE Charity genommen zu haben.

Kanadas Premier Justin Trudeau sagt per Videoschalte vor Ausschuss aus © AFP

Weder von ihm selbst noch seinem Stab habe es eine "Anweisung" zur Auftragsvergabe an WE Charity gegeben, versicherte Trudeau während seiner anderthalbstündigen Aussage. Er und sein Team seien nicht in den Vergabeprozess involviert gewesen.

Trudeau bestritt in der für einen kanadischen Regierungschef ungewöhnlichen Anhörung jeglichen "Interessenkonflikt" und jegliche "Vorzugsbehandlung" von WE Charity. Die großen Oppositionsparteien verlangen wegen der Affäre den Rücktritt des Premiers.

Die Regierung hatte Ende Juni WE Charity mit der Umsetzung eines 900 Millionen kanadische Dollar (591 Millionen Euro) schweren Programms beauftragt. Im Zuge des Programms werden Studenten, die während der Corona-Pandemie Freiwilligenarbeit für gemeinnützige Organisationen leisten, Zuschüsse von bis zu 5000 Dollar gewährt.

Die Opposition kritisiert die Vergabe, da Trudeau und mehrere seiner Familienangehörigen in der Vergangenheit von WE Charity als Redner eingeladen worden waren. Trudeaus Mutter, sein Bruder und seine Ehefrau erhielten Honorare in Höhe von insgesamt knapp 300.000 kanadischen Dollar von der Organisation.

Kanadas Ethikkommission leitete wegen der Verbindungen von Trudeaus Familie zu WE Charity eine Untersuchung ein. Die Organisation zog sich mittlerweile angesichts der anhaltenden Kritik aus der Vereinbarung zurück. Trudeau entschuldigte sich vor rund zwei Wochen für die Vorgänge bei der Auftragsvergabe.

Der Premier sagte auch, er habe zwar von den Aktivitäten seiner Verwandtschaft bei WE Charity gewusst. Die Höhe der Honorare sei ihm aber nicht bekannt gewesen.

Diese Aussage wurde nun von der Opposition während der Anhörung in Frage gestellt. "Niemand glaubt Ihnen, wenn Sie sagen, sie wissen nicht, wieviel Geld Ihre Familie von der Organisation bekommen hat", sagte der konservative Abgeordnete Pierre Poilievre.

Es ist bereits die dritte Untersuchung der Ethikkommission gegen den Premier. 2017 war er wegen eines Familienurlaubs auf einer Privatinsel des Multimilliardärs Aga Khan in der Karibik in die Kritik geraten. Vergangenes Jahr sprach die Kommission eine Rüge gegen Trudeau in einer Affäre um den Baukonzern SNC-Lavalin aus. Er soll unzulässigen Druck auf die frühere Justizministerin ausgeübt haben, um SNC-Lavalin vor Strafverfolgung zu schützen.