Kanadier wählen am 21. Oktober

Trudeau will zur Finanzierung seiner Wahlversprechen Staatsdefizit vergrößern

Montréal (AFP) - Kanadas Premierminister Justin Trudeau will zur Finanzierung seiner Wahlversprechen bei einer Wiederwahl das Staatsdefizit vergrößern. Nach am Sonntag vorgelegten Plänen seiner Liberalen Partei soll die Neuverschuldung von umgerechnet rund 13 Milliarden Euro in diesem Haushaltsjahr auf rund 19 Milliarden Euro im nächsten Haushaltsjahr ansteigen. In den folgenden drei Jahren soll das Defizit dann wieder leicht sinken.

Kanadischer Premier Trudeau © AFP

Trudeau verteidigte seine Haushaltspolitik am Sonntag. Er sprach von einer "verantwortungsvollen Entscheidung für die Kanadier", weil Investitionen für die Zukunft getätigt würden. Trudeau will bei einem Wahlsieg die Steuern senken, die Mittelklasse und Studenten unterstützen sowie mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel ausgeben.

In Kanada wird am 21. Oktober gewählt. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trudeau und dem Konservativen Andrew Scheer voraus. Trudeau ist zuletzt durch alte Fotos unter Druck geraten, die ihn mit dunkel geschminktem Gesicht zeigen. Der Premierminister hat sich entschuldigt und erklärt, aus heutiger Sicht sehe er ein, dass seine Verkleidung "rassistisch" gewesen sei.