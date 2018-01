US-Präsident wirbt in Davos um Investitionen und bietet Partnerschaft der USA an

Trump: "Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein"

Davos (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat der Welt beim Wirtschaftsforum in Davos "Amerikas Freundschaft und Partnerschaft" angeboten. "Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika allein", sagte Trump am Freitag in dem schweizerischen Skiort. Er warb für Investitionen in den USA und mahnte einen fairen Welthandel an. Seine Regierung unterstütze den Freihandel, werde "unfaire Wirtschaftspraktiken" aber nicht tolerieren. Für einen Angriff auf die Presse erntete Trump Buhrufe.

Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos © AFP

Trump schlug bei seinem ersten Auftritt vor den Vertretern der globalen Politik- und Wirtschaftselite in Davos zunächst versöhnliche Töne an. Er bot der Weltgemeinschaft eine Zusammenarbeit im Handel und in Sicherheitsfragen an. Wie andere Staatschefs auch werde er sein Land immer an erste Stelle setzen. Doch dies bedeute nicht einen Alleingang der USA, betonte Trump.

Die Welt erlebe derzeit den Wiederaufstieg eines "starken und prosperierenden Amerika", sagte Trump. Die USA seien für Handel und Geschäftsbeziehungen offen und scheuten dabei keine Konkurrenz. Trump pries in seiner Rede den Aufschwung der US-Wirtschaft unter seiner Präsidentschaft. Es sei der beste Zeitpunkt, um in den USA zu investieren, sagte er. Das Wirtschaftswachstum in den USA hatte sich im vierten Quartal abgeschwächt, auf Jahressicht stieg das Bruttoinlandsprodukts um 2,3 Prozent an.

Gleichzeitig mahnte der US-Präsident einen fairen Welthandel an. Es könne keinen freien Handel geben, "wenn manche Länder das System zu Lasten anderer ausnutzen", sagte Trump. "Wir unterstützen den Freihandel, aber er muss fair sein und auf Gegenseitigkeit beruhen. Die Vereinigten Staaten werden unfaire Wirtschaftspraktiken nicht mehr ignorieren." Konkret nannte er den Diebstahl geistigen Eigentums und Industrie-Subventionen.

Trumps nationalstaatlich ausgerichtete Wirtschaftspolitik sorgt seit Monaten weltweit für Unruhe. Am Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron in Davos erneut vor Protektionismus und Populismus gewarnt.

Buhrufe in Davos bekam Trump für einen erneuten Angriff auf die Medien. "Erst als ich Politiker wurde, ist mir klar geworden, wie fies, wie gemein, wie bösartig und wie falsch die Presse sein kann", sagte der US-Präsident nach seiner Rede im Gespräch mit dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Aus dem Publikum waren daraufhin Buhrufe zu hören.

Trump hatte sich in seinem ersten Amtsjahr immer wieder vehement darüber beschwert, dass die sogenannten Mainstream-Medien angeblich falsch und unehrlich über ihn berichteten. In der vergangenen Woche stellte er US-Medien wie die "New York Times" und den Fernsehsender CNN an den Pranger und zeichnete sie mit dem von ihm erfundenen Schmähpreis "Fake News Award" aus.

Am Freitag wies er Medienberichte, wonach er Sonderermittler Robert Mueller entlassen wollte, als "Fake News" zurück. "Typisch 'New York Times'. Falsche Geschichten", sagte Trump in Davos vor Journalisten. Die Zeitung hatte berichtete, der Präsident habe den Sonderermittler zur Russland-Affäre im Juni 2017 entlassen wollen. Ein Berater habe ihm aber davon abgeraten.

Vor seiner Rede hatte sich Trump in Davos darum bemüht, die Wogen nach seinen abfälligen Äußerungen über afrikanische "Drecksloch-Länder" zu glätten. Rund zwei Wochen nach seinen Kommentaren traf er den Vorsitzenden der Afrikanischen Union (AU), Ruandas Staatschef Paul Kagame. Er habe Kagame gebeten, den übrigen Mitgliedern der AU bei deren bevorstehendem Gipfeltreffen am Wochenende seine "herzlichsten Grüße" auszurichten, sagte Trump. Fragen von Journalisten nach seiner "Drecksloch"-Äußerung ignorierte er.