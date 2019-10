US-Präsident lässt Identität des Mannes offen

Trump: Auch wahrscheinlicher Nachfolger al-Bagdadis von US-Soldaten getötet

Washington (AFP) - US-Soldaten haben nach Angaben von Präsident Donald Trump auch die "Nummer eins" für die Nachfolge von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi getötet. In einer Twitter-Botschaft erklärte der US-Präsident am Dienstag, dieser hätte "höchstwahrscheinlich" nach dem Tod al-Bagdadis die Führung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) übernommen. "Jetzt ist auch er tot", erklärte Trump, ohne die Identität des Mannes zu nennen.

Trump im Lagezentrum des Weißen Hauses © AFP

Trump hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass al-Bagdadi bei einem US-Militäreinsatz im Nordwesten Syriens getötet wurde. Trump zufolge flüchtete al-Bagdadi während des Angriffs in einen Tunnel, zündete dort eine Sprengstoffweste und tötete damit sich selbst sowie drei seiner Kinder. Ob der potenzielle Nachfolger des IS-Anführers ebenfalls im Zuge dieses Einsatzes getötet wurde, ließ Trump zunächst offen.

Kurdische Quellen hatten erklärt, dass bei einem weiteren US-Militäreinsatz am Sonntag im Norden Syriens auch der IS-Sprecher Abu Hassan al-Muhadschir getötet worden sei. Ein ranghohes Mitglied der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sagte, der IS-Extremist sei im Norden der Provinz Aleppo getötet worden. Al-Muhadschir sei die rechte Hand von al-Bagdadi gewesen.