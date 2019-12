US-Präsiden witzelt über von Nordkorea angekündigtes "Weihnachtsgeschenk"

Trump: "Eine schöne Vase anstelle eines Raketentests"

Palm Beach (AFP) - Eine Vase und kein Raketentest - US-Präsident Donald Trump hat sich in einem Witz über das von dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Aussicht gestellte "Weihnachtsgeschenk" versucht. Vielleicht sei es ein "nettes Geschenk", vielleicht schicke Kim ihm "eine schöne Vase anstelle eines Raketentests", sagte Trump am Dienstag zu Reportern in seinem Luxusresort Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida.

US-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago © AFP

Nordkoreas Machthaber hat von den USA Zugeständnisse bis zum Jahresende verlangt, damit die Verhandlungen beider Länder über die atomare Abrüstung vorankommen. Er drohte, andernfalls einen "neuen Weg" einzuschlagen und mit einem von ihm nicht näher beschriebenen "Weihnachtsgeschenk" aufzuwarten. Die Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington liegen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump vom Februar auf Eis.

Der US-Präsident sagte nun: "Wir werden herausfinden, was die Überraschung ist, und wir werden damit sehr erfolgreich umgehen." Experten gingen davon aus, dass Nordkorea für diesen Mittwoch das Abfeuern einer Interkontinentalrakete plant. Schon in den vergangenen Wochen hatte Nordkorea wiederholt Raketen getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen.