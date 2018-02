US-Kongress muss Ausgaben billigen

Trump-Regierung stellt Infrastrukturplan in Höhe von 1,5 Billionen Dollar vor

Washington (AFP) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will am Montag ihr geplantes Infrastrukturprogramm mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Billionen Dollar (1,2 Billionen Euro) vorstellen. Dafür sollen nach Angaben aus dem Weißen Haus 200 Milliarden Dollar aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Für die restlichen 1,3 Billionen Dollar sollen demnach die US-Bundesstaaten und private Investoren aufkommen.

Donald Trump © AFP

Ein großer Teil des "amerikanischen Erfolgs ist ein Ergebnis der historisch hohen Qualität unserer Infrastruktur", sagte ein ranghoher Regierungsvertreter. "Aber das gegenwärtige System ist grundlegend kaputt", fügte er hinzu. Es werde nicht genug in die Infrastruktur investiert.

Die Aufwertung der US-Infrastruktur war eines von Präsident Trumps zentralen Versprechen im Wahlkampf. In seiner Rede zur Lage der Nation im vergangenen Monat hatte er sein Versprechen wiederholt. Experten warnen, dass schlechte Straßen, Schienenwege und Luftfahrtsysteme die US-Wirtschaft ein Vermögen kosten.

Der US-Kongress wird die Vorschläge in den nächsten Wochen diskutieren. Trump lud Abgeordnete beider großen Parteien für Mittwoch zu Gesprächen ins Weiße Haus ein. Befürworter einer strengen Haushaltspolitik dürften die Finanzierbarkeit des Programms in Frage stellen - zumal nach den jüngsten Steuersenkungen ohnehin ein hohes Haushaltsdefizit erwartet wird. Trumps Regierung will die notwendigen Mittel durch Kürzungen bei anderen Programmen aufbringen.