43-Jährige war umstritten und wird jetzt Sprecherin der First Lady

Trump-Sprecherin Stephanie Grisham gibt Posten auf

Washington (AFP) - Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Stephanie Grisham, räumt nach weniger als einem Jahr den Posten. Die 43-Jährige wird Sprecherin und Stabschefin von Trumps Ehefrau Melania, wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Trump-Sprecherin Stephanie Grisham © AFP

Grisham hatte bereits als Sprecherin der First Lady gewirkt, bevor sie im vergangenen Sommer zur Sprecherin des Präsidenten ernannt wurde. Als Trump-Sprecherin war sie umstritten. So leitete Grisham nie selbst eine Presseunterrichtung im Weißen Haus. Trump ist bekannt dafür, sich am liebsten selbst an Journalisten zu wenden - so etwa derzeit bei den täglichen Presseunterrichtungen zur Coronavirus-Pandemie.