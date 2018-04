US-Präsident äußert sich nach Telefonat mit Südkoreas Präsident Moon

Trump: Vorbereitungen für Gipfel mit Kim kommen gut voran

Washington (AFP) - Die Vorbereitungen für das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un kommen nach Trumps Einschätzung voran: "Es läuft sehr gut", schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Zeitpunkt und Ort des Treffens mit Nordkorea werden gerade festgelegt".

Wo sich Kim und Trump treffen werden, ist noch offen. © AFP

Er habe gerade lange mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In telefoniert, schrieb Trump. Auch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe habe er gesprochen, "um ihn über die laufenden Verhandlungen zu informieren."

Am Freitag hatte sich Trump zufrieden über den Gipfel zwischen Moon und Kim geäußert. "Koreakrieg vor dem Ende", twitterte er. "Die USA und ihr großartiges Volk sollten sehr stolz auf das sein, was sich gerade in Korea abspielt." Die beiden koreanischen Staaten hatten sich bei ihrem Gipfel im Grenzort Panmunjom am Freitag zu Frieden und atomarer Abrüstung bekannt.

Das Treffen zwischen Trump und Kim soll spätestens im Juni stattfinden. Zu Ostern begab sich der inzwischen als Außenminister angetretene damalige CIA-Chef Mike Pompeo nach Pjöngjang, um die Begegnung vorzubereiten. Wo der Gipfel stattfinden wird, ist noch offen. Am Freitag hatte Trump gesagt, es gebe "zwei oder drei" mögliche Orte, danach sprach er von "zwei Ländern", die in Frage kämen.