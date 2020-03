US-Präsident: Welt zahlt "sehr hohen Preis" für chinesische Informationspolitik

Trump attackiert wegen Coronavirus-Pandemie erneut China

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat China wegen der Coronavirus-Krise erneut attackiert. Die Welt zahle derzeit einen "sehr hohen Preis" für mangelnde Transparenz der chinesischen Regierung zu Beginn des Ausbruchs, sagte Trump am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Es wäre viel besser gewesen, wenn wir einige Monate vorher Bescheid gewusst hätten. Dann hätte es (das Virus) auf die Region in China begrenzt werden können, in der es begann."

US-Präsident Trump © AFP

China wird vorgeworfen, das Auftreten des Virus in der chinesischen Großstadt Wuhan am Anfang vertuscht zu haben. Inzwischen hat sich die Coronavirus-Krise zu einer weltweiten Pandemie ausgeweitet. In den USA gibt es bereits mehr als 10.000 Infektionen und mehr als 150 Todesfälle.

Trump spricht inzwischen regelmäßig vom "chinesischen Virus", was Kritiker und auch die Regierung in Peking als rassistisch und stigmatisierend verwerfen. Bei der Pressekonferenz im Weißen Haus griff der Präsident am Donnerstag erneut auch US-Medien an und bezeichnete diese als "unehrlich" und "korrupt". Zeitungen und Nachrichtensender berichten kritisch über Trumps Krisenmanagement.