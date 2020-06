North Carolina will Großereignis wegen Corona nicht wie geplant ausrichten

Trump auf der Suche nach neuem Ort für Parteitag der Republikaner im August

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump ist auf der Suche nach einem neuen Ort für den Nominierungsparteitag seiner Republikaner. Der demokratische Gouverneur North Carolinas, Roy Cooper, lasse den Parteitag vom 24. bis 27. August nicht wie geplant zu, kritisierte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter. Daher müssten die Republikaner nun nach einem anderen Bundesstaat als Ort für den Parteitag suchen.

Ein Trump-Unterstützer in Miami © AFP

Zuvor hatte Cooper verkündet, dass er die politische Großveranstaltung in seinem Staat aufgrund der Corona-Pandemie in der geplanten Form nicht verantworten könne. Cooper schrieb in einem Brief an die Republikaner, der Parteitag könne aufgrund der Pandemie und der Empfehlungen der Gesundheitsbehörden nur in kleinerem Rahmen stattfinden. Zudem forderte er für die Veranstaltung das Tragen von Masken und die Einhaltung des Abstandsgebots.

Coopers eigene Partei, die Demokraten, diskutieren bereits die Möglichkeit, für die Nominierung ihres Kandidaten Joe Biden im August einen kleineren oder virtuellen Parteitag abzuhalten. Trump, der das Tragen einer Maske für sich meist verweigert, lehnt das für die Republikaner bisher ab.