Trump berät mit Südkoreas Präsident über geplanten Nordkorea-Gipfel

Seoul (AFP) - US-Präsident Donald Trump und Südkoreas Staatschef Moon Jae In wollen am Dienstag in Washington über das geplante Gipfeltreffen mit Nordkorea beraten. Bei dem Treffen im Weißen Haus dürfte das weitere Vorgehen nach den nordkoreanischen Drohungen mit einer Absage des Gipfeltreffens eine wichtige Rolle spielen. Bereits am Sonntag hatten die beiden Präsidenten telefonisch darüber beraten.

Trump und Südkoreas Staatschef Moon (l.) © AFP

Der Gipfel von Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist für den 12. Juni in Singapur vorgesehen. Nach Wochen der plötzlichen Entspannung und des überraschenden Einlenkens von Pjöngjang hatte Nordkorea zuletzt wieder damit gedroht, die Begegnung platzen zu lassen. Als Grund wurden die US-Forderungen nach einer "einseitigen" Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms genannt.