Trump besucht inmitten von Corona-Pandemie Bundesstaat Arizona

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump besucht am Dienstag eine Fabrik in Phoenix im Bundesstaat Arizona, in der medizinisches Material hergestellt wird. Es ist inmitten der Coronavirus-Pandemie die erste größere Reise des Präsidenten seit Wochen. Trump hatte das Weiße Haus zuletzt kaum verlassen. Er sucht sechs Monate vor der Präsidentschaftswahl aber wieder die Nähe zu Wählern und will bald auch in den Bundesstaat Ohio reisen.

US-Präsident Trump © AFP

Klassische Wahlkampfveranstaltungen sind derzeit wegen der Corona-Krise nicht möglich. Sowohl Arizona als auch Ohio könnten bei der Präsidentschaftswahl am 3. November eine wichtige Rolle spielen, weil dort ein enges Rennen zwischen Trump und seinem designierten Herausforderer Joe Biden von der Demokratischen Partei erwartet wird. Während Trump inmitten der Coronavirus-Pandemie in den Medien dauerpräsent ist, hat Ex-Vizepräsident Biden Schwierigkeiten, sich Gehör zu verschaffen.