US-Präsident trifft russischen Kollegen am Montag in Helsinki

Trump bezeichnet EU, Russland und China kurz vor Gipfel mit Putin als "Gegner"

Washington (AFP) - Kurz vor dem Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump die EU, Russland und China gleichermaßen als "Gegner" bezeichnet. Russland sei "in gewisser Hinsicht ein Gegner", aber auch die EU und China, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Fernsehinterview, bevor er sich auf den Weg nach Helsinki zu seinem ersten bilateralen Gipfel mit Putin machte. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) warnte Trump derweil vor "einseitigen Deals" mit Putin.

Trump und Putin treffen sich am Montag in Helsinki © AFP

Seiner Ansicht nach hätten die USA "viele Gegner", darunter Russland, sagte Trump dem US-Sender CBS. Das gelte aber auch für die Europäische Union, sagte er mit Verweis auf den Handelsstreit mit der EU. China sei ein "wirtschaftlicher Gegner, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind". Das Land sei ein Konkurrent.

In dem am Samstag aufgezeichneten CBS-Interview wiederholte Trump zudem den Vorwurf an Deutschland, von russischen Gaslieferungen abhängig zu sein. Das sei "sehr schlecht".

Bundesaußenminister Maas warnte vor dem Gipfel in Helsinki in der "Bild am Sonntag", Vereinbarungen zu Lasten der eigenen Verbündeten schadeten "am Ende auch den USA". Trumps "Koordinatensystem" lasse die Klarheit vermissen, die der Dialog mit Russland brauche. Grundsätzlich sei es aber gut, "wenn Washington und Moskau miteinander reden".

Nach den Drohungen und Ausfällen des US-Präsidenten beim Brüsseler Nato-Gipfel und in Großbritannien sehen die westlichen Verbündeten Trumps Treffen mit Putin mit Nervosität entgegen. Am Sonntagabend brach der US-Präsident aus Großbritannien nach Finnland auf.

Nach Kreml-Angaben wollten sich die beiden Staatschefs am Montag zunächst ab 12.00 Uhr - nur in Anwesenheit ihrer Dolmetscher - im Präsidentenpalais der finnischen Hauptstadt treffen. Danach steht ein Arbeitsessen mit den Delegationen beider Länder auf dem Programm und schließlich eine gemeinsame Abschluss-Pressekonferenz der beiden Präsidenten.

Trump hatte am Nato-Gipfel in Brüssel teilgenommen und in Großbritannien Premierministerin Theresa May und Queen Elizabeth II. getroffen. An einer Großdemonstration in London gegen Trump hatten am Freitag laut Veranstaltern mehr als 250.000 Menschen teilgenommen, auch in Edinburgh gingen am Samstag tausende Menschen gegen den US-Präsidenten auf die Straße.

Auch in Helsinki demonstrierten am Sonntag im Vorfeld des Gipfels mehr als 2000 Menschen gegen Trump, aber auch gegen Putin. "Weinerliches, dementes Männer-Baby trifft bösartigen Meisterspion. Was könnte dabei bloß schiefgehen?", war etwa auf einem Banner zu lesen.

Trump hatte vor seiner Europa-Reise gesagt, jenes mit dem russischen Präsidenten könnte am einfachsten sein. Das könnte sich durch die US-Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter ändern: Nun steht er unter innenpolitischem Druck, die mutmaßlichen russischen Wahlkampfeingriffe in den Mittelpunkt des Treffens zu stellen.

Die Agenten sollen für Hackerangriffe auf die US-Demokraten während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 verantwortlich sein. Trump schloss nicht aus, von Putin bei dem Gipfeltreffen deren Auslieferung zu fordern. Er habe bisher nicht darüber nachgedacht, aber ja, vielleicht werde er fragen, sagte Trump in dem CBS-Interview.

Führende Demokraten hatten zuvor gefordert, das Gipfeltreffen vor dem Hintergrund der Anklagen platzen zu lassen. Trump lehnte dies kategorisch ab. Zugleich versuchte er, die Erwartungen zu dämpfen: Er gehe "nicht mit großen Erwartungen" zu dem Gipfel, sagt er auf CBS.

Die Begegnung von Trump und Putin in Helsinki ist das erste bilaterale Gipfeltreffen der beiden seit Trumps Amtsantritt vor anderthalb Jahren. Trotz Trumps unverhohlener Bewunderung für den starken Mann aus Moskau herrschen zwischen den beiden Ländern seit Monaten diplomatische Spannungen - nicht nur wegen der mutmaßlichen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf. Andere Streitpunkte sind etwa der Krieg in Syrien und der Konflikt in der Ostukraine.