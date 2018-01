US-Präsident reagiert auf Kritik an seinem Sohn wegen Russland-Kontakten

Trump bezeichnet seinen Ex-Chefstrategen Bannon als verrückt

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat mit scharfen Worten auf Kritik seines ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon reagiert. "Steve Bannon hat nichts mit mir oder meiner Präsidentschaft zu tun. Als er gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand", erklärte Trump am Mittwoch. "Jetzt, wo er allein ist, realisiert Steve, dass Siegen nicht so einfach ist. Steve spielte nur eine sehr begrenze Rolle bei unserem historischen Sieg."

Trump (l.) und sein früherer Vertrauter Bannon © AFP

Mit der Erklärung reagierte Trump US-Präsident auf vorab veröffentlichte brisante Ausschnitte aus einem Buch des Journalisten Michael Wolff mit dem Titel "Fire and Fury: Inside the Trump White House", das kommende Woche erscheinen soll.

Darin wirft Bannon Trumps Sohn, Donald Trump Junior, "Verrat" vor, weil er sich im vergangenen Juni während des Präsidentschaftswahlkampfs mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja getroffen hatte. Bei dem Gespräch ging es um kompromittierendes Material über Trumps Rivalin Hillary Clinton.

Die Begegnung im New Yorker Trump Tower, an der auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der damalige Wahlkampfleiter Paul Manafort teilnahmen, war aus Sicht Bannons "unpatriotisch". Sowohl die "New York Times" als auch die britische Zeitung "The Guardian" brachten Ausschnitte aus dem Buch.

Trump steht wegen mutmaßlich illegaler Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams enorm unter Druck. Mit der Affäre befasst sich unter anderem der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller. Die Ermittlungen führten bereits zu einer Anklage gegen Trumps zeitweiligen Wahlkampfleiter Manafort. Ihm wird Geldwäsche im Zusammenhang mit seiner Lobbyistentätigkeit für prorussische Kräfte in der Ukraine vorgeworfen.

Der Rechtsaußen-Ideologe Bannon führte Trump zahlreiche Wähler aus dem ultranationalistischen Lager zu. Er wurde im August 2016 für Trumps Wahlkampf verpflichtet und musste ein Jahr später das Weiße Haus wieder verlassen.