US-Präsident will "einfach Hallo sagen"

Trump bietet Kim Treffen in entmilitarisierter Zone an

Osaka (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überraschend ein Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea angeboten. Bei einem Besuch in Südkorea an diesem Wochenende könnte er Kim im Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten treffen, "einfach um ihm die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen", schrieb Trump am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Kim und Trump beim Gipfeltreffen in Hanoi © AFP

Der US-Präsident hält sich derzeit zum G20-Gipfel im japanischen Osaka auf. Dort ist für Samstag ein mit Spannung erwartetes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant. Unmittelbar nach dem Gipfel will Trump gemeinsam mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae In nach Seoul fliegen.

Bei einem historischen ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Seit einem zweiten Gipfel in Hanoi im Februar herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.

Der chinesische Präsident Xi war in der vergangenen Woche zu einem Staatsbesuch nach Pjöngjang gereist. Experten wiesen darauf hin, dass auf Treffen zwischen Vertretern Nordkoreas und seines Verbündeten China in der Vergangenheit häufig diplomatische Fortschritte folgten. Wenige Tage nach Xis Besuch hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA gemeldet, Kim habe einen persönlichen Brief "von hervorragendem Inhalt" von US-Präsident Trump erhalten.

In der entmilitarisierten Zone hatten sich Südkoreas Präsident Moon und der nordkoreanische Machthaber Kim im April vergangenen Jahres zu einem ersten Gipfel getroffen.

Der US-Politologe Ankit Panda kommentierte Trumps Äußerung auf Twitter mit der Einschätzung, bei einem neuerlichen Treffen zwischen Trump und Kim seien bestenfalls Fortschritte in Fragen zu erwarten, die nicht die atomare Abrüstung beträfen.